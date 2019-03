Justin Bieber tomó por sorpresa a su gran cantidad de seguidores en las redes sociales al emitir un fuerte comunicado en el cual anunció que está en medio de una difícil pelea y ruega que recen por él en este complicado momento.

En su cuenta de Instagram, donde últimamente solo estaba promocionando una línea de ropa, Bieber compartió una postal en blanco y negro donde está con los ojos cerrados, boquiabierto y vistiendo una remera del rapero Tupac Shakur, quien murió tras ser tiroteado en septiembre de 1996.

“Solo quería mantenerlos informados un poco, espero que lo que yo estoy pasando resuene en ustedes. Estuve luchando muchísimo. Me siento súper desconectado y extraño. Siempre me recupero y regreso, así que no estoy preocupado, solo quería acercarme y pedirle a ustedes que oren por mí. Dios es fiel y sus oraciones realmente funcionan. Gracias… es la temporada más humana en la que estuve enfrentando mis cosas de frente…”, fue el mensaje enviado por la estrella canadiense.

Igualmente, Bieber utilizó la sección de Historias de la red social para mostrar parte de la intimidad de su relación con Hailey Baldwin, con quien se comprometió en julio de 2018, y no parece haber muchos cambios en su voz o movilidad.

El curioso comunicado de Justin acontece meses después de que su representante afirmara haber estado preocupado por él y con temor a que muera de una sobredosis tiempo atrás. "Hubo un tiempo en que todas las noches me iba a dormir preocupado de que lo iba a perder. Pensé que iba a morir. Creí que Justin iría a dormir una noche y que por tanta porquería en su sistema, no se despertaría a la mañana siguiente", declaró Scooter Braun en septiembre de 2018 haciendo referencia a una etapa del artista en el año 2014, cuando éste tenía 19 años y fue arrestado en varias ocasiones.

Tan solo unos segundos después de su fuerte mensaje, el cantante comenzó a recibir en los comentarios el fuerte apoyo de gran parte de sus más de 105 millones de seguidores en Instagram, rezando tal cual él pidió y deseando que mejore, sea cual sea su complicación y lucha a ganar.

