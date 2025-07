Agustina Kämpfer recordó la lucha y resiliencia detrás de Alejandra "Locomotora" Oliveras

“Hace 48 horas que la ‘Locomotora’ Oliveras está pasando un mal momento de salud y me estuvieron consultando mucho por este libro Las Parturientas que publiqué hace un tiempo, porque ella es una de las mujeres entrevistadas en este libro”, contó la periodista.

"Ella es una de las mujeres que entrevisté y está hoy en un momento muy controversial porque a pesar de su estado de salud tan delicado, hay mucha gente que por cuestiones de pensamiento la critican. Y bueno, me pareció un buen momento para traer sobre la mesa que la 'Locomotora', no me importa cómo piense políticamente en este momento en el que está luchando por su vida. Es una luchadora adentro del ring y abajo", expresó Agustina.