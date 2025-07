Rodrigo Lussich sacó los trapitos al sol y le respondió tajantemente a Mario Pergolini: "En tu programa me decían..."

"Y ahora, aburguesado, con la panza ya un poco más crecida, en el sentido que ya en un punto ya sos un señor un poco más grande, no por la panza en sí misma, puede tener treinta kilos más o treinta kilos menos, no por eso. Lo digo simbólicamente como una cosa de que está un señor que ya está... peina canas, está con el habano, el whisky, la zapan y dice 'no, no te preguntaría nada incómodo", fue el análisis que hizo el conductor del programa de espectáculos sobre el retorno del comunicador.

Entonces, en la emisión del miércoles de Otro día perdido, Mario decidió exponer la opinión de Rodrigo compartiendo el clip. "Me dijo viejo, aburguesado, ¡gordo me tiró!. Aburguesado, puede ser. Me iré de vacaciones a otro lado, viviré de otra forma. Pero gordo, me dio por las pelot**, te soy sincero", confesó el periodista al terminar el video.

Y cerro diciendo muy picante: "Pero, ¿no era que no se hablaba más de los cuerpos? Yo vuelvo a la televisión, me deconstruí, me hago todo eso, y el tipo lo primero que me tira es hablar sobre el cuerpo. Después lo que dice podemos estar de acuerdo o no".

Ante esto, Rodrigo Lussich no se quedó callado y, el jueves en Intrusos , recogió el guante con un fuerte descargo: “A Pergolini le cayó mal. Se ve que le entró porque debe estar perseguido por algo, porque sino, la verdad, es una pavada. Yo dije que él se aburguesó y que tiene esa cosa de la panza del burgués. Pero no por decirle gordo, sino por la cosa del burgués que ya está en otro lugar”.

"No dije la palabra gordo, por un lado. Por otro lado, dije lo de la panza del burgués. De todas maneras, me parece que él también me quiso dejar expuesto porque en esta cosa de que no se habla de los cuerpos...”, continuó su explicación el presentador.

En ese sentido, Lussich fue por más y recordó su mala experiencia con CQC: “Hay una rebeldía que, evidentemente, la vida burguesa le hizo perder. Una rebeldía periodística sobretodo que creo que era su sello y hoy está un poco dejada de lado por este nuevo personaje que también es más políticamente correcto. Pero cuando no lo era, Mario querido, cuando estaba permitido decir todo y cuando no estaba nada mal visto por las redes que te cancelaban, cuando estaba bien decir ciertas cosas, en tu programa CQC me decían ‘trolo’ todas las semanas a mí, ¿te acordás?”.

Acto seguido, expuso situaciones del pasado: “Me agarraban, me bullyneaban, me perseguían en los eventos. Yo estaba con la Canosa. Me pasaban en el top five, me hacían conc*** todas las semanas. Pero como en ese momento estaba bien visto, era gracioso, lo hacían ustedes que eran re cool entonces no pasaba nada".

Finalmente, cerró sin filtro: “Ahora los tiempos han cambiado, no está bueno y está bien que no esté bueno. La verdad que no hubo intención de mi parte de ofenderte, como sí la hubo de parte de ustedes. Cosa que también debo decir, con el tiempo, años después, no muchos, yo dije que Pergolini era un ‘mata pu**’. Ese término usé porque lo era en la época de CQC, no solo conmigo, sino con otros casos, y él me escribió un mensaje de texto para pedirme disculpas. Eso también es cierto y es necesario decirlo, no lo voy a ocultar, no voy a tener una doble cara con eso".