Agustina Kämpfer puso a prueba a Mario Pergolini: lo desafió a ingerir su placenta en pleno programa

“Las cápsulas de placenta hacen muy bien para episodios de ansiedad, de angustia. Yo la usé más para cuestiones emocionales que físicas. Por suerte, físicamente soy muy sana, quizás mentalmente no tanto. Y me quedan muy poquitas y las estoy guardando. Y estoy guardando una para vos… Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. No mires. El resto las estoy guardando para la menopausia porque dicen que son muy buenas para atravesar períodos menopáusicos también”, detalló la comunicadora.

En tono de juego, Agustina le propuso a Mario adivinar en qué mano estaba la cápsula de placenta: “Si vos adivinás, tenés que elegir una mano, el famoso en qué mano está, y si te toca la pastilla verde, a lo Matrix, la tendrás que consumir”.

Pergolini perdió y trató de zafar: “¡No, mirá! ¡Me hiciste trampa! ¡Me hiciste trampa! ¡Mirá! ¡Qué mala! Mirá cómo hizo trampa. No puedo tomar... Me gustaría hacer lo siguiente, me lo llevo a casa y prometo filmarlo”. Pero Kämpfer no aceptó excusas y, para sorpresa de todos, Marcos Apud, el biohacker invitado, intervino y bebió la cápsula con agua de mar. Ante eso, Pergolini, sin escapatoria, también accedió. “Yo también la tomo entonces”, sentenció, y cumplió el reto en vivo.