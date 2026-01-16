En A la Tarde compartieron el dramático momento que está pasando el peluquero de la diva.

Miguel Romano se encuentra pasando uno de los momentos más difíciles de su vida en medio de la felicidad por su reconciliación con Susana Giménez. En A la Tarde revelaron que sufrió una estafa millonaria y dieron todos los detalles.

Claudia Medic, panelista del ciclo conducido por Karina Mazzocco, fue quien reveló la información y sostuvo que todo se dio en el marco de refacciones que el estilista tenía que realizar en su vivienda. La comunicadora dejó en claro que la estafa es por la cifra de 34 millones de pesos.

"Según tengo entendido, hay recibos que acreditan que el dinero se entregó Es una suma importante", expresó Claudia Medic. La estafa se dio hace varios meses y tiene en el foco de la polémica a una arquitecta que desapareció y no contesta los teléfonos.

Miguel Romano habría sido estafado Afirman que Miguel Romano, estilista de Susana Giménez, fue estafado: la millonaria cifra "Esto viene desde agosto del año pasado y querían ver antes de darlo a conocer públicamente si esta mujer atendía el teléfono y accedía a hablar y a decir por qué se fue con la plata", expresó la periodista.