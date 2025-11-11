Afirman que Marianela Mirra y José Alperovich se van a casar: los detalles
En A la Tarde dieron a conocer la información sobre la fiesta que están organizando.
Marianela Mirra y José Alperovich viven una gran historia de amor que estuvo llena de polémicas y rumores. Meses atrás se habló de un supuesto embarazo, pero en las últimas horas salió a la luz que ya están planeando su casamiento.
Fue Luis Bremer, panelista de A la Tarde, quien dio a conocer la contundente información y reveló los detalles de la supuesta fiesta de casamiento: "Las versiones del casamiento son reales", comenzó contando Karina Mazzocco, conductora del ciclo de América.
Luego, su compañero reveló que "lo que me cuentan es que sabían que esto iba a explotar mediáticamente y muchos hijos (de Alperovich) mostraron su malestar, es algo que el padre se cortó solo y que no fue convenido como hasta ahora y hace 20 años vienen haciendo".
Afirman que Marianela Mirra y José Alperovich se casarían
"Hablan de un catering para 30 personas, preparado por un importante hotel de la zona de Puerto Madero. Me comuniqué con el hotel y curiosamente me dijeron 'no podemos aportarte información al respecto'", contó Luis Bremer.
Respecto a los invitados, el periodista confirmó que habrá "30 invitados, pero los hijos, salvo una que lo está pensando, dirían que no van". Lo cierto es que esta información sorprendió a todos y, al parecer, al entorno de Alperovich no le gustó para nada la decisión.