Afirman que estalló la interna entre dos periodistas de canal América: el contundente motivo

Ángel de Brito reveló una información que tiene a dos figuras del canal como protagonistas principales.

MDZ Show

¿Nuevo escándalo? 

Foto: Shutterstock

Una nueva polémica estalló en las últimas horas y tiene como protagonistas a dos figuras de canal América. La información la dio a conocer Ángel de Brito en su programa de streaming que sale al aire en Bondi Live y sorprendió a todos.

Se trata de una supuesta pelea entre dos periodistas del programa de Sergio Lapegüe: "Paula Varela tuvo problemas con Mauro Szeta... Es imposible tener problemas con Mauro Szeta, Paula Varela hace lo imposible", comenzó diciendo el conductor de LAM.

Luego decidió dar a conocer el motivo: "Parece que censuraron a Paula Varela en el programa. Viene muy mal acostumbrada y quería bailar y le dijeron: "Acá no se baila'". De Brito dejó en claro que a "Mauro no le gusta esa pavada".

Según la información de Ángel de Brito, la periodista decidió irse a quejar con la producción del programa para poder recuperar ese segmento de baile y la respuesta fue determinante: "Cuando vuelva Lapegüe, le dijeron, con Mauro no se baila".

Captura de pantalla 2026-01-29 182251
Polémica entre periodistas de canal América.

Esto sorprendió a todos y, por el momento, Paula Varela no se ha expresado al respecto para desmentir la versión. Sergio Lapegüe se encuentra de vacaciones y el encargado de llevar adelante el ciclo es justamente Mauro Szeta.

