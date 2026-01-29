Afirman que estalló la interna entre dos periodistas de canal América: el contundente motivo
Ángel de Brito reveló una información que tiene a dos figuras del canal como protagonistas principales.
Una nueva polémica estalló en las últimas horas y tiene como protagonistas a dos figuras de canal América. La información la dio a conocer Ángel de Brito en su programa de streaming que sale al aire en Bondi Live y sorprendió a todos.
Se trata de una supuesta pelea entre dos periodistas del programa de Sergio Lapegüe: "Paula Varela tuvo problemas con Mauro Szeta... Es imposible tener problemas con Mauro Szeta, Paula Varela hace lo imposible", comenzó diciendo el conductor de LAM.
Luego decidió dar a conocer el motivo: "Parece que censuraron a Paula Varela en el programa. Viene muy mal acostumbrada y quería bailar y le dijeron: "Acá no se baila'". De Brito dejó en claro que a "Mauro no le gusta esa pavada".
Según la información de Ángel de Brito, la periodista decidió irse a quejar con la producción del programa para poder recuperar ese segmento de baile y la respuesta fue determinante: "Cuando vuelva Lapegüe, le dijeron, con Mauro no se baila".
Esto sorprendió a todos y, por el momento, Paula Varela no se ha expresado al respecto para desmentir la versión. Sergio Lapegüe se encuentra de vacaciones y el encargado de llevar adelante el ciclo es justamente Mauro Szeta.