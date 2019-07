Adrián Suar y Julieta Díaz, a los besos en una fiesta

Adrián Suar y Julieta Díaz son los protagonistas de un impactante video en el que bailan apasionados y se dan un beso.

El material expuesto por Infama (América) muestra el director de programación de El Trece durante los festejos de los 25 años de Pol-ka moviéndose al ritmo de la música de Rosalía. De a poco, la morocha se acerca hacia él para finalmente agarrarlo de las mejillas y estamparle un beso.

Suar está soltero y en la revista Gente de esta semana afirmó que está con muchas ganas de enamorarse, pero que nadie lo intenta conquistar, quizás por miedo.

“Yo tampoco avanzo mucho. Para hacerlo tengo que estar ´vena´, ´chispa´. Y no actuar de ´chispa´, como una imposición casi social. La pose me dura tres minutos. Ahora, a ver, si me enciendo, vuelvo a tener 25”, declaró en esa publicación.

El año pasado, al actor y productor se lo había vinculado sentimentalmente con una sensual modelo veinte años menor que él llamada Florencia Alzieu, con quien habría ido a ver la final de la Copa Libertadores de América disputada en Madrid, España, por Boca Juniors y River Plate.

Por otro lado, Díaz se divorció de Brent Federighi, empresario estadounidense y padre de su hija, Elena (4 ) hace un año y medio, y aseguró que está conociendo a alguien que “se le apareció en el WhatsApp”, según explicó en diálogo con El Espectador (CNN Radio) .

De esta manera, si este video no es solo un juego entre ambos en medio de la celebración por las bodas de plata de la productora audiovisual, los estados civiles de ambos permitirían que se concedan el permiso a vivir un fogoso romance.

Casualmente, ambos fueron varias veces pareja en la ficción: En Dos más dos, filme dirigido por Diego Kaplan estrenado en 2012, en Silencios de familia, serie emitida por la pantalla de El Trece en el 2016, y en El fútbol o yo, película de Marcos Carnevale que llegó a la salas de cine durante el 2017.

Suar estuvo casado varios años con Araceli González, con quien tuvo un hijo, Tomás, que también es actor y actualmente forma parte del elenco de Argentina, tierra de amor y venganza. Luego estuvo en pareja con Griselda Siciliani entre los años 2008 y 2016, con quien tuvo a su hija, Margarita, en el 2012.

