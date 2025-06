Adrián Suar rompió el silencio y confirmó si está o no en pareja con Rocío Robles

La noticia que dio a conocer en "Gossip" (Net TV), la periodista la replicó en sus redes sociales. A través de su cuenta de X (Ex Twitter), la conductora compartió una foto de Adrián y de Rocío con la frase: " Suar y Rocío Robles , romance confirmado. Hace casi 1 año salen".

Por otro lado, Paula Varela en "Intrusos" compartió más información al respecto y fue contundente: "Yo me enteré de esta relación hace un tiempo, obviamente como tengo buena relación con ambos y me pidieron un poquito de silencio, no lo conté". La comunicadora expresó que ya hace un año que están juntos y contó que Adrián la invitó al teatro para ver la obra "Felicidades".