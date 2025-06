Acusaron a Lali Espósito de inyectarse el rostro y la cantante no dudó en responder por las redes

lali esposito (1).jpg Lali Espósito emocionada por sus shows en el Estadio Vélez. @lali

Lali y un fuerte cruce con seguidores por X

Todo empezó cuando una usuaria lanzó un comentario picante diciendo: "La amo, pero no le entra una jeringa más de botox en la frente". La respuesta de la artista no tardó en llegar y fue tan directa como sensata: "No me hago nada en la cara. Todas cosas no invasivas y me cuido bastante la piel con cosas que están bárbaras y cada quien es libre de hacerse lo que quiera". Con ese mensaje, Lali Espósito no solo desmintió las acusaciones, sino que también dejó un fuerte mensaje sobre el respeto a las decisiones personales.