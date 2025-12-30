A un año de la muerte de Jorge Lanata, Chano Charpentier recordó su gran amistad: "Él quería siempre ver..."

A un año de la partida del emblemático periodista, el líder de Tan Biónica rompió el silencio sobre el vínculo desconocido que los unía: los detalles.

Este 30 de diciembre, al cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de Jorge Lanata, el mundo del periodismo y la cultura se detuvo para recordar su legado. Sin embargo, el testimonio que más impactó fue el de Chano Charpentier, quien reveló una faceta íntima y paternal del comunicador, desconocida para el gran público.

En un diálogo cargado de emoción, el músico describió a Lanata como una figura fundamental para su supervivencia. “Conmigo era como un padre; no podían pasar quince días sin que me vea en momentos donde yo no estaba muy bien. Él quería siempre ver cómo estaba”, confesó el artista, resaltando que Jorge estuvo presente tanto en sus éxitos como en sus internaciones más críticas.

Chano relató detalles sobre el esfuerzo físico que Lanata realizaba para acompañarlo, a pesar de sus propios problemas de salud. "Con lo que le costaba salir de su casa, porque ya estaba en silla de ruedas, me vino a ver muchas veces a la internación", recordó.

Una de las revelaciones más fuertes tuvo que ver con el cuidado "invisible" que el periodista ejercía sobre él. Según el músico, Lanata tenía el contacto directo de su psiquiatra: “Me enteré tiempo después de que murió que lo llamaba para preguntar cómo estaba. Quería tener una certeza profesional de mi estado”, detalló Chano, quien también recordó cómo Jorge ponía su música a todo volumen en la radio durante sus escándalos públicos para reafirmar su apoyo.

El legado de un referente disruptivo Chano Chano, íntimo amigo de Lanata. Créditos: Archivo MDZ El homenaje se produce a un año de aquel 30 de enero de 2024, cuando Lanata falleció a los 64 años tras complicaciones derivadas de una neumonía. Sus hijas, Lola y Bárbara, también participaron de la conmemoración compartiendo recuerdos de los últimos días del hombre que transformó la prensa argentina desde la década de los 80.