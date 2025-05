Elba Marcovecchio liquidó a Wanda Nara en relación a la disputa con Mauro Icardi: "Amenaza con un tono cuasi mafioso"

La defensora legal de Mauro Icardi, Elba Marcovecchio, respondió con firmeza a los dichos de Wanda Nara, recordando cuando la presentadora amenazó con revelar información privada. La letrada se refirió a las palabras de la conductora de Telefe y así las calificó: "Amenaza con un tono cuasi mafioso". Además, sostuvo: "Es obvio que no puede tener absolutamente nada. Me parece que no está bien que meta a las chicas en este entuerto. Esto es una cuestión espantosa que ella dijo sobre mí, ya cerré la mediación y accionaré".

La doctora Marcovecchio fue entrevistada por Intrusos (América TV) y analizó las declaraciones de Wanda Nara , señaló que sus palabras revelan más sobre ella que sobre su propia persona. "Ese mensaje habla más de ella que de mí. En la introducción dijo ‘Voy a hablar de una abogada’, como si le pusiera misterio", expresó con indignación la abogada. Luego, interpeló directamente a la mediática: "Hacete cargo, vas a hablar de mí".

La abogada también rechazó la forma en que Nara se refirió a su vida personal. Al citar a la conductora, quien mencionó: "Cuyo exmarido". Ante esto Elba Marcovecchio aclaró: "'¡Ex marido!' Jorge no es mi ex marido y es horrible que diga eso. No saben lo feo que es poner en un acta notarial, o donde tenga que poner el estado civil, ‘viuda’". Agregó: "Todas las mujeres que tienen este estado civil, me lo van a entender. Te recuerda palmario, categórico, una pérdida, la pérdida de la persona que amabas y a quien elegiste para estar el resto de tu vida".

Elba Marcovecchio destruyó a Wanda Nara en una entrevista con Intrusos

Marcovecchio, conocida como Elbita, denunció que la expareja de Mauro Icardi actuó con agresividad injustificada: "Semejante agresión personal, no tenía ningún tipo de coherencia o proporción". La definió a Wanda como: "Absolutamente mentirosa, injuriante, calumniante" y explicó: "Porque me imputa un delito, en realidad, me dice ‘chorra’". Además, sostuvo que Nara busca presionarla para que abandone la defensa de Icardi: "No solamente miente e insulta, sino que además, amenaza con un tono cuasi mafioso. Soy la abogada de su ex marido y ella está tratando de que yo deje la defensa de su ex marido".

Sobre la relación del futbolista con sus hijas, Marcovecchio explicó que lleva 13 días sin contacto debido a al famoso incidente con los juegos inflables, lo cual afecta a las menores. "Estamos haciendo todo el trabajo para que este vínculo paterno filial continúe. Es una relación sana y hermosa, no tiene que verse afectada por una retención", afirmó. También responsabilizó a Nara por las demoras en el proceso y defendió la relación de Icardi con Eugenia Suárez: "Eugenia es su mujer, le puede gustar o no a la señora Nara. No hay ninguna animosidad de ir contra la justicia".