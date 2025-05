"Yo no quiero eso": Marley reveló una fuerte exigencia durante el parto de Milenka y fue duramente criticado

La llegada de Milenka como segunda hija de Alejandro "Marley" Wiebe causó total emoción y cariño en las redes sociales a varios años del nacimiento de Mirko, el primer hijo. Sin embargo, en las últimas horas el conductor contó detalles del momento del parto y fue duramente criticado.

Cómo fue el parto de Milenka y la exigencia de Marley

La fecha de parto prevista por los médicos que estuvieron al tanto de todo el embarazo era para el 7 de enero de 2025, sin embargo Milenka llegó mucho antes. Precisamente el 28 de diciembre por la madrugada fue cuando nació en Oklahoma, Estados Unidos y Marley estuvo en ese momento para acompañar la llegada de la beba y el bienestar de su madre... aunque parece que no del todo.

Día del parto. / Foto: @milenka_ok

Kassandra, la madre subrogante, se mantuvo en contacto todo el tiempo con el comunicador y, tras varios días de dolores intensos, decidió acudir a la clínica ante la posibilidad de que el parto se adelantara como lo hizo efectivamente. Durante esa noche, la madre llamó a Marley y le comunicó que no la estaba pasando bien: "Estoy en el hospital de vuelta, no puedo más del dolor".

Una de las primeras fotos de Milenka. / Foto: @milenka_ok

Debido a las complicadas fechas que Milenka decidió como momento de su llegada, todo se complicó aún más cuando Kassandra llegó al hospital. Según los detalles revelados por Marley: “Fueron muchas horas. Empezó a las siete de la tarde y a las tres de la mañana nació Milenka. En el hospital tardaron mucho en encontrar a un anestesista, porque era fin de semana antes de Año nuevo y no había nadie”.

Marley reveló cada detalle del parto en una entrevista con la revista CARAS donde posó muy enamorado de su pequeña hija; aunque parecía ser una de las mejores charlas de su vida, no fue lo mismo para quienes la escucharon cuando dio a conocer una exigencia inesperada en ese complicado momento para Kassandra.

“En un momento, vino el médico, me dijo que había mucho sangrado y me habló de un aparato que es como una especie de aspiradora para poder como succionarla y acelerar el momento. Me preguntó y le dije ‘yo no quiero eso, quiero que nazca natural’”, confesó sin pensar que alguien lo tomaría mal. Esta decisión del conductor provocó que la niña naciera dormida luego de una hora y media más donde Kassandra sufrió fuertes dolores en su cuerpo. A pesar de la naturalidad con la que Marley contó esto, en las redes sociales explotaron los comentarios en su contra debido al espanto y horror que causó en sus seguidores.