Graciela Alfano reveló de quién está enamorada y habló de su presencia en la boda de Matías Alé

La reconocida exvedette Graciela Alfano asistió a un importante evento y, en una charla con el cronista de Puro Show (El Trece), se refirió a su actual estado emocional luego de terminar su relación más reciente. La separación ocurrió en la temporada de verano, tras rumores de que su entonces pareja, un empresario, le habría sido infiel. Además la actriz se refirió al hecho de ser invitada a la boda de su ex Matías Alé.

"Estoy enamorada de mí misma como siempre. Es algo que recomiendo. Estar bien con uno mismo y después con el otro", expresó Alfano con seguridad. La artista destacó la importancia de priorizar el amor propio antes de compartir la vida con otra persona.

Sobre el próximo enlace matrimonial de su exnovio Matías Alé, la mediática aseguró que no descarta asistir, por lo que expresó: "Si estoy, es posible que vaya. Estoy muy contenta que le vaya bien. Me encantaría que a todos mis ex les vaya bien, salvo al último que no se portó bien". Dejó en claro que guarda rencor únicamente hacia su última pareja.

Graciela Alfano se sinceró en una reciente entrevista con Puro show

La icónica Graciela Alfano también reflexionó sobre la deslealtad en las relaciones exponiendo: "Todas las mujeres hemos sido víctimas de hombres desleales. Ingrid Grudke, Shakira, Pampita y yo". Con estas palabras, vinculó su experiencia personal con la de otras figuras públicas que han pasado por situaciones similares.

Finalmente, Alfano fue contundente al hablar sobre el perdón en referencia a sus anteriores experiencias amorosas sentenciando: "Yo no perdono a alguien que no pide perdón. Ni perdón ni olvido, sí soltar. Que se vaya lejos con el viento. Yo no perdono porque eso es minimizar y no respetarse uno. En un momento fui muy infiel. Cuando soy infiel miento, oculto y yo no quería ser así". Reconoció sus propios errores, pero dejó en claro que no tolera la falta de arrepentimiento, es por este motivo que tiene una buena relación con Matías Alé.