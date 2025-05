"Gracias, tío": el curioso posteo vintage de Luciana Elbusto junto a Diego Brancatelli que desató una ola de comentarios

“Hay gente en el canal que dice que esta relación tendría entre diez y catorce años", expresó Karina Iavícoli en Intrusos (América TV). Hace unos días, se hizo eco en diferentes medios la filtración de mensajes íntimos y subidos de tono, pertenecientes al periodista de Argenzuela (C5N) y Luciana Elbusto.

"Me quedé pensando en lo rica que estabas, con que ganas te la comí. Me podría quedar una hora literal, una hora por cronómetro. Te clavo cuando podamos. Igual, posta que se me eriza la piel de recordar cuando te la comí, cuando te sentaste arriba, cuando acab* adentro tuyo, los pech*s pegados y transpirados. Esa boca, necesito cinco besos", habría dicho Diego Brancatelli. Los mensajes fueron expuestos por un CM de la periodista.

Durante el ciclo de Intrusos (América TV), Karina Iavícoli reveló más información respecto al tema: “En su momento, la esposa de Brancatelli le habría perdonado una infidelidad. Un día su mujer lo habría ido a buscar a la radio, porque no había ido a dormir y, presuntamente, habría estado con alguien en un hotel y se quedó dormido”.

Pero, lo dicho anteriormente no es lo único expuesto. Yanina Latorre se encargó de revelar fotos vintage de Diego Brancatelli y Luciana Elbusto, imágenes de hace siete años que denotan un vínculo cercano entre periodistas.

La foto del baúl de los recuerdos. Créditos: @SQP_oficial

"Gracias tío Diego Brancatelli por visitarnos y venir a conocernos", relata la primera publicación del 10 de enero de 2018 y denota un vínculo cercano, ¿Pero, qué tan estrecho?

Del baúl de los recuerdos, parte 2. Créditos: @SQP_oficial

"Buen viaje. Y vamos Argentina. Gracias tío por visitarnos antes de tu viaje a Rusia". Escribió Elbusto en otra de sus publicaciones. A la par, Yanina Latorre escribió irónica "Que rara la relación con el tío".

Las palabras de Brancatelli luego de la noticia

"No voy a hablar. Voy a darle explicaciones a quien corresponda. Digan lo que quieran. Si creen que es real... digan lo que quieran. No voy a alimentar absolutamente nada. Inventen lo que quieran", expresó el periodista, muy similar a las expresiones de Luciana Elbusto, quien además, desmintió las evidencias: “Está todo en manos de mi abogado Juan Pablo Fioribello y su estudio”

Lejos de ocultar su trato con el periodista de C5N, Elbusto dijo todo: “Sí tengo una buena relación con él, una amistad, a pesar de nuestras diferencias ideológicas”. Según confesó, han compartido momentos en diferentes contextos, pero sin que eso implique una relación sentimental. Además, pidió no alimentar más el escándalo: “Hay familias, chicos, padres y seres queridos del otro lado”.