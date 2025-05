Habló Luciana Elbusto tras la filtración de los chats íntimos con Diego Brancatelli y apuntó contra él: "Plantás la duda"

El escándalo estalló sin previo aviso y sacudió el mundo del espectáculo argentino: Diego Brancatelli quedó envuelto en una fuerte polémica tras la filtración de supuestos chats íntimos con la periodista Luciana Elbusto. Las capturas se viralizaron con velocidad en redes sociales y pusieron a ambos bajo la lupa mediática.

Habló Luciana Elbusto

Cansada de los rumores acerca de su vida privada, Luciana rompió el silencio. En diálogo con el portal Paparazzi, la periodista se mostró firme y negó categóricamente las versiones que la vinculan de manera amorosa con Brancatelli: “Es todo mentira”. A su vez, dejó en claro que decidió accionar legalmente ante la difusión del material: “Está todo en manos de mi abogado Juan Pablo Fioribello y su estudio”, sentenció.

Luciana Albusto, la supuesta amante de Diego Brancatelli. / Foto: @lucianaelbusto

Lejos de ocultar su trato con el periodista de C5N, Elbusto optó por hablar con transparencia: “Sí tengo una buena relación con él, una amistad, a pesar de nuestras diferencias ideológicas”. Según confesó, han compartido momentos en diferentes contextos, pero sin que eso implique una relación sentimental. Además, pidió no alimentar más el escándalo: “Hay familias, chicos, padres y seres queridos del otro lado”.

Por otro lado, la periodista habló en su programa Ispa Todo Al Reves y aseguró que "nada que ver" acerca de todos los dichos de Yanina Latorre y aportando que solamente vio tres veces a Diego Brancatelli. Además, no dejó pasar la oportunidad de atacar a su supuesto amante por no haber aclarado la situación: "Si del otro lado no respondían, plantás la duda, por eso yo dije que iba a hablar". Para terminar, dejó en claro que ninguno de los mensajes filtrados le llegó en algún momento.

Del otro lado del ring, Diego Brancatelli eligió el silencio como estrategia. Consultado por un notero de LAM, el periodista fue tajante con su respuesta: “No voy a hablar, digan lo que quieran, inventen lo que quieran. Le voy a dar explicaciones a los que correspondan”. Sin embargo, su reacción dejó una puerta abierta a nuevas interpretaciones y alimentó aún más la curiosidad del público.