A casi cuatro meses de su fallecimiento, Ricardo Darín recordó a su hermana Alejandra

En una reciente entrevista con el diario El País de España, el reconocido actor argentino Ricardo Darín hizo mención por primera vez de su hermana Alejandra, fallecida el 15 de enero de este año, a los 62 años tras una batalla contra el cáncer de mama. La conversación tuvo lugar durante la promoción de su nueva serie, El Eternauta. Alejandra, también se desempeñó como actriz, había ocupado durante años el cargo de presidenta en la Asociación Argentina de Actores.

“Yo voy a estar toda mi vida en duelo. Era mi hermana pequeña, no tan pequeña, murió con 62, pero menor que yo. Mi hermanita. Con la que me crié. Mi testigo”, compartió con profunda emoción sobre Alejandra Darín. Tras un breve silencio, el intérprete reflexionó sobre el dolor de perder a un ser querido en esas circunstancias.

“Uno, de alguna forma, a partir de ciertas edades, puede estar preparado para la muerte de sus padres, viendo que es inexorable. Pero nunca estás preparado para la desaparición de un hermano menor. Como no se está nunca preparado para la pérdida de un hijo”, manifestó el protagonista del nuevo éxito de Netflix. Además, Ricardo Darín añadió: “No hay palabras. Tampoco las busco. No me funciona eso. Lo que sí sé es que voy a estar en duelo toda mi vida por mi hermanita. Me voy tratando de agarrar de una liana a otra para convivir con este dolor, con esa ausencia”.

El periodista del medio español mencionó que Darín había declarado no ser religioso y le preguntó si envidiaba la fe de quienes sí creen. Ricardo entonces respondió afirmativamente: "Por supuesto. Me gustaría depositar todo mi duelo en que ahora está en manos de Dios y es un ángel que ha ascendido al cielo, (pero) lamentablemente, eso no me ocurre".

Para finalizar, con una evidente angustia por la pèrdida de su hermana Alejandra, el actor expresó: “Entonces, envidio a los creyentes porque ellos tienen la posibilidad de confiar en que la muerte de quien quieres es una decisión del Señor. Y si yo fuera creyente, ahora estaría tan, pero tan enojado con Dios que casi es una suerte para ellos que no lo sea”.