Lowrdez, ex de Bandana, alertó a sus fanáticos con un duro posteo en Instagram: "Cometí un error..."

Lourdes Fernández, reconocida por su paso por la banda pop Bandana, generó una ola de inquietud en redes sociales tras compartir una publicación que dejó a todos boquiabiertos. La cantante subió una foto abrazada a su exnovio, Leandro García Gómez, con quien tuvo una conflictiva separación y a quien había denunciado públicamente por violencia de género en 2022.

El polémico y alarmante posteo de Lowrdez

En su mensaje, Lourdes abrió su corazón y dejó entrever un estado emocional cargado de contradicciones. “He tomado decisiones de las cuales me arrepiento y las tomé como experiencias de aprendizaje. Soy humana, no perfecta. Como cualquier otra persona”, escribió en su perfil de Instagram. La publicación, lejos de pasar desapercibida, provocó un fuerte debate entre quienes apoyan su búsqueda de sanación y quienes no olvidan las graves denuncias anteriores.

Lowrdez alertó a sus fans. / Posteo: @lowrdez

En un giro inesperado, la artista también expresó su intención de pedir disculpas: “Nosotros tenemos que ser el cambio que quiere ver el mundo. Reconozco que cometí un error y quiero disculparme por cualquier daño que haya causado en tu vida. Espero que algún día puedas perdonarme. LeanGG”, concluyó con un corazón naranja.

Intentando evitar un aluvión de comentarios, la ex Bandana optó por restringir las interacciones en el posteo. De hecho, editó varias veces el texto original y eliminó fragmentos que generaban aún más controversia. En paralelo, sumó a la publicación un fragmento de su tema “Todo vuelve”, interpretado junto a Lissa Vera.

La publicación / Posteo: @lowrdez

Cabe recordar que en 2022, Lourdes Fernández había hecho públicas denuncias gravísimas contra Leandro, que incluyeron agresiones físicas, intoxicaciones con sustancias y vulneración de su intimidad. “El amor no duele”, había dicho entonces, acompañando sus palabras con una imagen de su rostro visiblemente golpeado.