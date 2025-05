Una expanelista de LAM le hizo una fuerte advertencia al conductor Ángel de Brito

El periodista Ángel de Brito destapó un polémico incidente entre dos ciclos televisivos, señalando de manera tajante a Estefi Berardi como presunta responsable del reciente conflicto con la producción de Los Profesionales de Siempre (El Nueve).

A través de sus redes sociales, el conductor de LAM (América TV) anticipó el altercado con un contundente mensaje. "Se pudrió todo en un programa de espectáculos. Uno de los integrantes reenvió la rutina a un programa de la competencia", reveló Ángel de Brito. También deslizó que hubo una reunión con los superiores, en la que la implicada habría recibido un severo apercibimiento.

El mensaje de Ángel de Brito en el que informaba la situación en El Nueve.

Foto: X @AngeldebritoOk

En su emisión del 1° de mayo, De Brito profundizó en el caso, apuntando directamente a la exangelita. "Estefi Berardi habría filtrado la rutina de su programa a Puro Show", sentenció el periodista. Las críticas no se hicieron esperar por parte del conductor. "Estefi, ridícula. Está enojada conmigo. Ella se manda las cagads. Yo la inventé a esta pioja y dice que la acusé sin pruebas. Dice que me va a poner un abogado, a Fernando Burlando", disparó el comunicador.

Ángel de Brito indignado con Estefi Berardi por haberlo amenazado con acciones legales

Consultada en vivo, la expanelista de LAM desmintió categóricamente las imputaciones: "Yo no fui. ¿Ángel me está culpando a mí? Me parece muy grave que me acuse a mí sin pruebas de algo tan horrible. Voy a hablar con Burlando. Lo digo en serio". Agregó información clave: "Eso es mentira. La producción sé que no sospecha de mí, así que por ese lado estoy muy tranquila. Aparte, la rutina, yo averigüe y le llegó a Mati Vázquez, no a Pampito. Me gustaría que Mati Vázquez de la cara y que reconozca que le llegó a él y ahora un tema que involucraba a él. Yo no hablo con Mati Vázquez".

La exangelita amenazó a De Brito con enviarle a Burlando.

Foto: Instagram @estefaniaberardi

La controversia escaló cuando Berardi reiteró su postura y amenazó con acciones legales: "Eso es horrible, no está bien, pero yo no soy. Voy a hablar con Burlando si me acusó sin pruebas". Ante esto, De Brito mantuvo su posición, desafiando las posibles consecuencias jurídicas que pudieran surgir.