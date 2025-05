Una conocida conductora criticó a Lali Espósito tras los cánticos contra Javier Milei en el show que brindó en el Estadio de Vélez

Lali Espósito hizo estallar el Estadio de Vélez Sarsfield durante el fin de semana y los diferentes momentos que vivieron los miles de fanáticos. Pero en medio de todo esto, hubo cánticos contra Javier Milei, algo que es usual en cada show o recitales que brindan distintos artistas.

"El que no salta, votó a Milei", se podía escuchar en la previa a lo que sería la salida de Lali al escenario que se armó en el estadio de Vélez. Durante la noche y cuando se acercó la hora de hacer estallar el recinto con "Fanático", la cantante imitó la clásica pose del presidente con los pulgares para arriba.

Luego de todo esto, Marina Calabró habló en su programa radial que se emite por "El Observador" y dejó una contundente opinión sobre lo ocurrido. En el inicio de la charla, Guido Záffora comentó "Me sentí incómodo por momentos... Me parece que empaña la fiesta y hasta empaña a Lali", expresó el panelista.

La opinión de Marina Calabró tras los cánticos contra Javier Milei en el show de Lali:

Tras los dichos de su compañero, Marina expresó: "Es demasiado politizado cuando debe ser un show inclusivo y de hecho ella es mega inclusiva", comenzó diciendo la periodista respecto a lo que sucedió en uno de los conciertos más importantes en la carrera de Lali.

Pero esto no quedó allí y Marina, en el final, agregó: "Además, una artista popular tiene que sumar públicos y no dividir audiencias... Me parece que si Lali pisa ese palito, pierde", comentó. Respecto a los dichos contra el presidente, Calabró subrayó que "es un presidente elegido democráticamente y no es la dictadura... Es bajarle el precio a la dictadura decir que Milei es la dictadura".