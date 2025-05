Nuevo escándalo en Telefe: Nancy Pazos y Mariana Brey se pelearon en vivo y hay polémica

El programa de Georgina Barbarossa volvió a estar en el foco de la polémica luego de una tensa situación que se vivió al aire. Es que nuevamente Mariana Brey y Nancy Pazos volvieron a discutir de manera acalorada y esto hizo que la propia conductora intervenga para calmar la situación.

Se sabe que la relación entre las periodistas no es del todo buena y se dejó ver en esta pelea en vivo que mantuvieron durante algunos minutos. Todo se dio en el marco de la discusión por la revolución que causaron los dichos de Ricardo Darín sobre el precio de las empanadas.

En ese momento se comenzó a debatir en el programa el problema de las noticias falsas que circulan y fue allí cuando comenzó la discusión: "La autocrítica arranca en casa y lo podemos llevar a la diaria y a lo que vivo yo", comenzó diciendo Mariana Brey respecto al tema.

Mariana Brey contra Nancy Pazos. Foto: captura de pantalla/ Telefe.

Luego aprovechó para tirarle con munición gruesa a Nancy Pazos: "Eso que vos decís que me pongo en un lugar de víctima, la verdad es que no me pongo en un lugar de víctima, lo que me hago es responsable y mi responsabilidad la asumo no instalando fake news o no diciendo mentiras como por ejemplo decir que soy la novia del presidente".

La fuerte discusión entre Nancy Pazos y Mariana Brey:

Fue en ese momento en el que la discusión pasó de nivel y Nancy, muy enojada, le respondió de manera tajante: "Me estás acusando de algo que no es cierto". Luego explicó que en la nota que dio, ella respondió que "ahora que el presidente no tiene novia, ojalá que se le dé, fue lo único que dije".

Ante la fuerte defensa de Nancy, Mariana arremetió nuevamente: "Lo dijiste en tu programa de radio en la columna que me dedicas todas las tardes porque no podés dormir la siesta si no hablas de mí", cerró Brey. En ese instante, Pazos le contestó que para ella no era importante y la polémica se encendió nuevamente.