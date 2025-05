Mel Gadano, la mujer que acusó a Jujuy Jiménez de "roba maridos", rompió el silencio en LAM y la destrozó

En las últimas horas, salió a la luz una fuerte denuncia que realizó a través de redes sociales Mel Gadano contra Sofía "Jujuy" Jiménez. La mujer expresó que la modelo llamaba a su ahora exmarido antes de separarse y lo descubrió ella misma cuando vio el celular.

Desde LAM, programa de Ángel de Brito, fueron a buscar la palabra de Mel Gadano quien charló con ellos sin ningún problema y contó detalles de cómo se dio cuenta de que Sofía se contactaba con su expareja: "En una nota comentó que no robaba maridos", comenzó diciendo.

Posteriormente a esto, contó que "en los finales de mi relación, cuando ya no daba para más y mi ex quería seguir intentando, recuerdo que tuve una reunión en casa íntima y había un teléfono que no paraba de sonar... Yo agarro, miro y digo 'Sofía Jujuy', incluso pensé que hasta era mi teléfono porque la he cruzado mil veces en desfiles y capaz que algún productor le había dado mi teléfono".

Mel Gadano contra Sofía Jiménez. Foto: captura de pantalla/ América.

Fue en ese instante que sostuvo que "esto pasó hace un año y pico... Esto que veo en las redes, la veo con tanta hipocresía hablando con tanta libertad 'yo no robo nada y tampoco quiero maridos', de verdad no querés marido... Sos la que te metes en lugares donde a vos no te eligen", expresó enojada.

Mel Gadano destrozó a Sofía Jujuy Jiménez y sigue la polémica.

"La realidad es que yo lo vi, ella no lo va a poder desmentir porque es real... Ahora de repente, la única que se metió con maridos ajenos es la China Suárez, no sean hipócritas", expresó en el final de la nota. Lo cierto es que Sofía sostiene que es todo mentira y realizó un contundente descargo en sus redes sociales.