La contundente opinión de Dalma Maradona tras el escándalo con la jueza en el juicio por la muerte de su padre: "Me da mucha vergüenza"

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona se encuentra en medio de un gran escándalo luego de las filmaciones que realizó la jueza Julieta Makintach para un documental. Lo cierto es que fue apartada del proceso y desde el lado de la defensa de la familia del exfutbolista se encuentran muy sorprendidos por esta situación.

Fernando Burlando fue uno de los primeros en hablar del tema ante los medios de comunicación y expresó: "Las partes tienen voluntad. Pedí autocrítica. Esto es una tragedia judicial", comentó. Además, sostuvo que "la actitud más violenta fue ver a la jueza decir que eso no lo había hecho ella. Lo que más me preocupó fue la actitud de la jueza".

La palabra más buscada sin lugar a dudas era la del entorno de Diego Armando Maradona y quien habló en el programa de Karina Mazzocco fue Dalma. La hija del exjugador se mostró angustiada y preocupada por lo que sucedió: "Me da mucha vergüenza", comenzó diciendo.

Dalma Maradona fue contundente al hablar sobre el escándalo en el juicio:

"Acá no se está planteando si es algo legal o ilegal grabar un documental... Es una jueza que metió personas a grabar y más allá que en un momento se decía que no nombraban a mi papá, me parece que ni eso es cierto porque tiene todo que ver con eso", expresó la hija de Diego.

También, subrayó que "es muy injusto que, por una persona, el juicio vuelva para atrás dos meses". En el final, Dalma Maradona se refirió a la situación de la jueza y comentó: "Creo que más allá de lo que yo quiera o no, me parece que todos los que están acusados no quieren que ella esté ahí".