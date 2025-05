Wanda Nara habría estafado a una joven tras comprarle en su tienda online: "140 mil una remera"

Wanda Nara es conocida por varias facetas, entre ellas por tener su propia marca de ropa y cosméticos. El título de empresaria lo cumple, pero ¿Hasta que punto?.

La mujer dispone de dos tiendas virtuales, entre ellas Wanda Nara Shop, donde promociona y vende productos con su sello personal, como remeras, termos, botellas y gorras. Sin embargo, no todo parece funcionar bien en su emprendimiento online, y ahora, hay denuncias por estafa.

Quien la denunció públicamente fue Analía Ragonesi, una consumidora que adquirió uno de los artículos ofrecidos por Wanda y denunció formalmente lo sucedido. La mujer nunca recibió la remera por la que pagó 140 mil pesos. “Pagué con tarjeta de crédito. Supuestamente la compra me iba a llegar entre el 2 y el 5, esperé, y cuando vi que no llegaba empecé a mandar mensajes privados a Wanda Shop”.

“Decidí esperar unos días prudenciales y hacer la denuncia formal en Defensa del Consumidor. La compra se hizo a través de una página web, que es Wanda Nara Shop. Ella misma compartía el link en sus historias de Instagram, que te redirigía directamente a la plataforma de venta”, explicó a PuroShow (El Trece) después de revelar que no obtuvo respuesta.

Luego, la mujer detalló la compra: "Me considero estafada porque hice una compra, no recibí la mercadería y tampoco obtuve respuesta. Fueron 140 mil pesos más 3 mil de envío: un total de 143 mil y pico”.

La mujer recibió mensajes de otras compradoras con situaciones similares. “Muchas me dicen que no se animan a denunciar. Otras me dicen que van a esperar dos días más. Me parece que ya hubo un tiempo prudencial para que me llegue el pedido”.

La joven, indignada ante lo sucedido, expresó que nunca creyó que podría ser estafada ya que se trata de una figura mediática: “Espero una respuesta. La gente confía en ella”.