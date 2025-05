Ricardo Darín rompió el silencio tras la polémica que se generó por los dichos en el programa de Mirtha Legrand

Ricardo Darín generó un gran debate en redes luego de los dichos que tuvo en el programa de Mirtha Legrand el sábado pasado. Es que el actor que sorprendió a todos con su papel en "El Eternauta" habló sobre la situación del país y dejó sin palabras a todos cuando expresó el precio de una docena de empanadas.

"La verdad es que no entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido? No sé, una docena de empanadas vale 48 mil pesos... Hay algo que no me termina de cerrar. No comprendo de qué están hablando. Hay gente que la está pasando muy mal. Muy mal", fue la frase que utilizó Ricardo.

Lo cierto es que rápidamente se generó un enorme revuelo y Luis Caputo, ministro de Economía, salió a responderle: "Las empanadas no valen eso Ricardito... Quedate tranquilo, Ricardo, la gente come empanadas ricas por 16.000 pesos", expresó el funcionario.

Ricardo Darín apuntó contra Caputo. Foto: captura de pantalla/ América.

Desde "Intrusos" lo fueron a buscar al actor para hablar al respecto y fue contundente en su declaración: "Cada uno interpreta lo que quiere con eso, en realidad si miras bien se entiende perfectamente a lo que me refiero", comenzó diciendo. Luego, añadió: "Por supuesto que hay empanadas más caras, más baratas dependiendo el barrio que te toque".

La palabra de Ricardo Darín tras la polémica que se generó:

"Esto no tiene nada que ver con hablar ni mal del gobierno ni mal del señor Caputo que me trató de 'Ricardito'... Bastante despectivo para un funcionario público votado en democracia, deberían ser un poquito más educados", sostuvo. En el final, agregó: "No me parece que esté bien que haga eso un funcionario público", cerró.