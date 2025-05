"Ordinario": Jorge Rial fue duramente criticado por el desubicado comentario que hizo sobre Lilia Lemoine

"No entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido? Una docena de empanadas sale 48.000 pesos. Hay gente que la está pasando muy mal. No comprendo de qué están hablando", fue una de las declaraciones que hizo Ricardo Darín en la mesa de Mirtha Legrand que tuvo una gran repercusión en las redes sociales.

En X (anteriormente conocido como Twitter), Lilia Lemoine se refirió a los dichos del actor junto a un video en el que muestra los precios de las docenas de empandas. "¿Dónde pide las empanadas este señor? ¡No en los mismos lugares que yo! Justo el cura hoy decía que los políticos no sabían cuánto costaban las cosas... los actores tampoco", expresó la diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires.

La diputada nacional por la Provincia de Buenos Aires habló en redes sobre las declaraciones de Ricardo Darín en el programa de Mirtha Legrand. Créditos: captura de pantalla X @lilialemoine.

Un rato después, la política, irónicamente, publicó: "Me dieron ganas de comer empandas...". Jorge Rial citó aquel posteo y le respondió de manera grosera: "Por ahora la entregas".

La réplica del periodista hacia la cosplayer generó una ola de críticas por la tremenda ordinariez.

El periodista le respondió groseramente a la política en unos de sus posteos. Créditos: captura de pantalla X @rialjorge.

"¿¿¿Cómo una persona que habla así de una mujer hoy en día, tiene derecho a poder ser comunicador??? Increíble"; "Ordinario. Atrasas"; "Sos un violento machista y misógino", son algunos de los comentarios que recibió Rial en su publicación.