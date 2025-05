El triste y desgarrador posteo de Gladys la Bomba Tucumana tras el fallecimiento de su pareja

Gladys la Bomba Tucumana se encuentra pasando un momento complicado luego de que Luciano Ojeda, su pareja, falleció tras luchar contra el cáncer. El hombre tenía 38 años y se encontraba muy enamorado de la cantante, quien compartió una carta de despedida en su cuenta de Instagram.

"Solo paso por acá para agradecer a todas las personas que te apreciaron y estuvieron a tu lado hasta tu último momento en este mundo injusto, lleno de maldad, de envidia, de dolor", comenzó expresando Gladys. Luego, agregó: "Ahora solo resta decir gracias. Gracias por todos los momentos compartidos, por el inmenso amor que me diste, por el inmenso amor que te di, por haberlo dado todo. Y cuando digo todo es todo, hasta lo que no tenías y el amor que le diste a todas las personas que amaste".

"Cada día será más claro para mí, saber y darme cuenta de que eras un ángel, de verdad lo eras, mi chano. Yo tuve el privilegio de vivir con un ángel que solo vino a este mundo a enseñar, a amar, pero también a sufrir, a padecer", sostuvo la artista, quien además acompañó el escrito con fotos junto a Luciano.

Parte del mensaje de Gladys la Bomba Tucumana tras la muerte de su pareja. Foto: Instagram/ @gladyslabomba18.



También, dejó en claro que él fue una persona muy importante en su vida: "En lo poco que viviste, por lo menos a mí, me enseñaste tantas cosas... que el dinero no importa, que hay que ser valiente, que es mejor unir, que separar, que para amar solo hay que saber hacerlo, y nosotros supimos. Lo dimos todo, mi amor, mi gran amor. Ahora estoy en el mismo sillón donde muchas veces intentabas dormir para que yo no supiera que te dolía".

Las fotos que compartió Gladys para recordar a Luciano Ojeda. Foto: Instagram/ @gladyslabomba18.

"No puedo olerte, pero están tus cosas aca conmigo, y en mi alma para siempre sintiendo este gran amor incondicional. ¡Hasta el final! ¡Eres un soldado increíble! ¡Cómo luchaste por vivir, por nosotros, para no dejarme... Pero solo hace unos días me miraste y me dijiste ‘mami perdón. Ya no más. Viví y luché por vos hasta hoy, pero ya no puedo’. ‘Perdón amor’ me dijiste... tan lúcido, tan seguro, amándome hasta tu última mirada, tu último beso en mi boca", cerró.