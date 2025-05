Con un estremecedor posteo, el guitarrista de Virus habló sobre la mujer que murió tras una presunta práctica sadomasoquista con él

Más de cuatro meses después de aquel trágico 2 de enero en que una mujer murió en casa de Julio Moura, el guitarrista y cofundador de la legendaria banda Virus rompió el silencio con un estremecedor posteo en su cuenta de Instagram.

Andrea Rojas Murillo, de nacionalidad chilena, fue hallada muerta en el domicilio del mencionado artista en la ciudad de La Plata, y acorde a los resultados de los investigadores y de la autopsia que se dio a conocer en los medios, la hipótesis que se barajó estuvo relacionada con una presunta práctica sadomasoquista que la mujer habría mantenido con el músico de Virus.

En aquella oportunidad, según detallaron en TN, los efectivos policiales encontraron alcohol, restos de drogas, látigos y juguetes sexuales en la casa de Julio Moura. En tanto que el cuerpo de Andrea Rojas Murillo yacía en el living del inmueble con una soga en su cuello, atada a un tirante del techo. Los peritos no encontraron lesiones que denoten que ella haya ofrecido resistencia, tampoco se hallaron evidencias de que haya sido golpeada o violentada.

Y ahora, meses después del trágico episodio, Moura decidió romper el silencio con una publicación que compartió en su cuenta de Instagram junto a una foto de la fallecida mujer. "Mi silencio hasta hoy, fue por respeto a tu familia a tus seres queridos y a la Justicia para todo lo que necesiten de mí. Hoy te recuerdo y quiero expresar a todos la maravillosa mujer que fuiste, eres y serás. Tu amistad fue algo que me llenó de gratificación. Estarás en mi corazón por siempre, y honraré tu vida, vida que nada le importó a los que construyen la “opinión pública. Ante la dicha de haberte conocido Andrea…solo debo decir: Gracias a la vida”, expresó el guitarrista de Virus dejando en claro que no era pareja estable de Rojas Murillo.

El posteo de Julio Moura dedicado a la mujer que murió en su casa. Foto: Instagram @juliomouraok.

Entre los comentarios que recibió el posteo de Julio Moura, se destacan los mensajes que dejaron los hijos de la mujer que perdió la vida. "Mi madre era realmente una persona muy bella, llena de luz y alegría... Su ausencia pesa y duele desde el despertar hasta el dormir. Han sido meses en los que mi vida se ha fragmentado en muchísimos aspectos y hasta el día de hoy, el no tener respuestas, contacto ni apoyo resulta doloroso y da impotencia. Andrea era mi madre, mi mejor amiga, el amor de mi vida, la luz que me guiaba. Su recuerdo merece respeto y cariño. Quedo atenta Julio a cualquier contacto directo", escribió su hija Krystal Buckner Murillo.

En tanto que Kevin Buckner Murillo sumó: "Mi mama sigue viva en mis sueños... Pero no puedo abrazarla al despertar. No niego mi frustración y descontento con la casi absoluta falta de comunicación por parte de la Justicia para mantenernos informados, o de la familia Moura. Ha sido un caos nuestras vidas aquí y entre los 3 hijos que deja mi madre, tratamos de mantenernos a flote como sea posible. Me sumo a las palabras de mi hermana. Su recuerdo merece respeto y cariño"..