La filosa respuesta de Ricardo Darín a Mirtha Legrand sobre la situación del país bajo el Gobierno de Javier Milei

Este sábado, Ricardo Darín estuvo en el programa de Mirtha Legrand junto a pate del elenco de la serie El Eternauta, y más allá de dialogar sobre el éxito mundial de esta ficción, la diva le consultó al popular actor sobre cómo ve a nuestro país bajo el Gobierno de Javier Milei.

“¿Cómo ves la Argentina, Ricardito?“, preguntó sin rodeos Legrand. A lo que Darín respondió de manera irónica: “Fantástico, fantástico. La veo muy bien. Ahora que ya están sacando los dólares de los colchones. El tema son los colchones, muchos colchones están un poco apolillados, pero...”.

Luego, en un tono filoso Ricardo Darín sumó: “La verdad es que no entiendo nada. Me llama un poco la atención eso de sacar los dólares del colchón. ¿De quién están hablando en ese sentido? No sé, una docena de empanadas vale 48 mil pesos... Hay algo que no me termina de cerrar. No comprendo de qué están hablando. Hay gente que la está pasando muy mal. Muy mal”.

Sin mencionar a Javier Milei, Ricardo Darín cuestionó una reciente medida el Gobierno

Por otro lado, cuando Mirtha Legrand quiso saber por quién votó Ricardo Darín en las recientes elecciones en CABA, el artista evitó dar precisiones, para así no caer en la grieta que separa a simpatizantes del oficialismo Javier Milei y la oposición. "Es muy difícil encontrar posibilidad de conversación sin animosidad... Todo está sobrecargado. Es muy difícil hacer análisis y demás. Entonces así, livianamente tirar algo, ¿para qué? ¿Para que lo utilicen?”, enfatizó el actor.

Poco después, cuando Legrand le consultó a Darín si en España le preguntan sobre la situación del país bajo el Gobierno de Milei, el invitado contestó: “Sí, por supuesto. Nos preguntan cómo es. “¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es esta época?”, y te colocan en una situación de cierta incomodidad porque no sabés muy bien qué decir. Por un lado querés tirar buena onda porque tampoco se trata de ser destructivo. Pero las ruedas de prensa, o cuando vas a presentar un trabajo, siempre se terminan metiendo con política o con la situación del país”.

Por último, y más allá de la situación en Argentina con Javier Milei, Ricardo Darín reflexionó junto a Mirtha Legrand sobre un viraje que se está dando en varios países: “Lo que pasa es que en el mundo están ocurriendo cosas raras, y la verdad es que todo el mundo está atento a eso. Es mundial, no pasa solo en la Argentina. Hay algo que está ocurriendo, que nos cuenta decodificar, ¿no?... Es raro lo que está pasando. Hay una tendencia nueva muy marcada”.