Gladys la Bomba Tucumana rompió el silencio tras la muerte de su novio: "Mi gran amor hasta el final"

Luciano Ojeda dejó este mundo hace tan solo unos días, su partida se debió a un cáncer que atravesaba desde pandemia. El joven de 38 años era la pareja de Gladys la Bomba Tucumana.

En una entrevista con Carmen Barbieri en el 2024, Gladys contó cómo era acompañarlo en el tratamiento: "Está enfermo de cáncer. Tiene apenas 37 años y es algo totalmente fuerte que nunca me imaginé que podía llegar a pasar. Lo único que me hace bien y me salva es ir a cantar".



Gladys y Ojeda, un amor que trascendió. Créditos: Archivo MDZ

El hombre, quien luchaba contra un tumor en la zona abdominal, falleció este sábado y la Bomba Tucumana se quebró en mil pedazos. “Mi amor, mi guerrero, vamos. Fuerza, mi amor, sos un gran luchador. Un hombre muy valiente. Lo estás dando todo”, había expresado Gladys unos días antes de la muerte de su novio.

La Bomba se expresó en redes tras la muerte de su pareja. Ocurrió en un video de TikTok del usuario Máximo Calvo, ya que el joven realizó un video de la historia entre Ojeda y Gladys. La mujer dejó un contundente comentario en la publicación: “¡Mi corazón! Muchas gracias por tu cariño y respeto. Él era mi gran amor hasta el final”.

Un comentario que no pasó desapercibido. Créditos: TikTok / @calvomaximo

Por otro lado, los internautas detectaron el ida y vuelta en el posteo y enviaron mensajes de apoyo a la intérprete de Pollera Amarilla: "Un abrazo grande Gladys, él te va a cuidar desde arriba", "Mi más sentido pésame Gladys y a tu flia", "Te abrazo fuerte".