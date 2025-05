Sol Pérez se defendió de la severa crítica de una seguidora luego de mostrar su abdomen a un mes de dar a luz

Poco más de ocho semanas pasaron del nacimiento de su hijo y Sol Pérez no tuvo problemas en responder las constantes críticas que recibió en redes sociales por su exposición tras el alumbramiento. En medio de esta nueva etapa, la conductora compartió una imagen en su cuenta de Instagram donde luce un abdomen notablemente tonificado, lo que generó reacciones divididas entre sus seguidores. Algunos consideraron que su publicación podría transmitir un mensaje poco realista para otras madres.

En la actualidad, existe una creciente conciencia sobre la diversidad de los cuerpos, especialmente después del parto. Sin embargo, Sol Pérez eligió mostrar su evolución física con orgullo, acompañando la foto con un mensaje personal en el que expresó: "Con un hijo de 1 mes y 19 días. Con una cesárea. El esfuerzo siempre trae sus recompensas". La publicación, aunque celebrada por muchos, también recibió cuestionamientos.

Luego de mostrar su abdomen, una usuaria expuso su descontento: "Le venía bancando los trapos a Sol Pérez muy fuerte, pero esto sí me parece un mensaje bastante nocivo. La realidad de la mayoría de las mujeres es otra y muchas están tratando de asimilar su cuerpo postparto". La crítica no pasó desapercibida para la influencer, quien respondió con firmeza.

El posteo de Sol Pérez que generó el debate en redes.

Instagram @lasobrideperez

Sin ningún problema Sol replicó: "Hola Majo, no busco ser ejemplo de nada, simplemente comparto mi proceso. Para mí es más fácil sentarme a comer mientras le doy la teta a mi hijo, pero por mi salud mental y física elijo moverme y comer saludable. ¿Eso está mal? ¿Tengo que dejarme de lado para cumplir con lo que siempre le dijeron a las mamás que acababan de parir?".

La modelo se defendió de las críticas en redes sociales.

Foto: Captura X @SolPerez

Además, Pérez recordó que mantuvo hábitos saludables durante el embarazo, algo que también fue objeto de polémica en su momento: "Entrené y comí saludable durante todo el embarazo. También me criticaron. Mi hijo nació con más de 3 kilos y medio, no necesité suplementos gracias a mi alimentación. Pero también me criticaron porque supuestamente estaba obsesionada con mi cuerpo. Perdón por no hacer lo que la gente espera, solo hago lo mejor para mi salud y principalmente para mi hijo". Con estas palabras, dejó en claro su postura frente a los estándares sociales.