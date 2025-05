“Pobrecita”: el video de la hija de la China Suárez que generó preocupación, críticas y un fuerte repudio

El fin de semana luego del viaje a Turquía, la situación que rodea a triángulo mediático del momento colapsó a niveles impensados. Pero, en esta novela turca sin fin, quienes se ven afectados son los hijos, que posiblemente, no entiendan la totalidad de la situacón. En el caso de Wanda Nara y Mauro Icardi; las dos niñas que tienen en común habrían salido muy afectadas luego de enterarse del viaje al Galatasaray.

Las respectivas imágenes compartidas en las cuentas de Instagram de la China Suárez y el futbolista habrían despertado el malestar en Francesca e Isabella Icardi, algo que terminó con emergencias en la puerta del Chateau.

"El está en Estambul, las nenas no van al colegio por dos días, lloran todo el tiempo. Vino un médico y les dio un certificado que está subido al expediente y habla de un 'ataque de nervios de una nena de nueve años que se le recomienda terapia'. Las chicas no hacen terapia psicológica porque el padre no les firma", expresó Yanina Latorre en SQP y LAM (América TV)

Luego de viralizarse un video en donde Francesca Icardi lloraba durante el Avant Premiere de Lilo y Stitch, las redes sociales no tardaron en darse cuenta que, del otro lado de la vereda, la situación se manifiesta de manera similar.

En los festejos del Galatasaray en la noche turca del domingo, la hija de Eugenia Suárez con Nicolás Cabré, Rufina Cabré, se evidenció perdida y seria en la celebración. La hija mayor de la actriz logró preocupar a cientos de usuarios en las diversas redes sociales y, los comentarios no se hicieron esperar.

"La próxima víctima va a ser su propia hija de 9 años", "¡Qué necesidad de meterla ahí!", "Que el papá rescate a esa niña, ella no merece todo esto", "Imaginate que sea adulta y lea que la madre es una trol* que le gusta andar con tipos casados", "Pobrecita la hija de Nicolás Cabré y la China Suárez".