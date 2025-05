Mauro Icardi no para: quién es la modelo con la que posó para los flashes de Turquía

Los festejos por el nuevo campeonato del Galatasaray dieron la vuelta al mundo, pero esta vez no solo por el logro futbolístico. Mauro Icardi fue uno de los grandes protagonistas de la celebración, aunque no precisamente por sus goles: una foto suya junto a la modelo turca Özge Atalay desató una ola de rumores que cruzó las fronteras y se instaló de lleno en la farándula argentina.

La modelo en el club. / Foto: @ozgeislife

La postal, subida a redes por la mismísima Atalay, lo muestra a Icardi sonriente y en plena euforia, abrazado a la modelo que posó de forma muy sensual. Lo que más llamó la atención no fue solo la imagen, sino la frase que la acompañó: “No pude dejarlo salir de la historia”, escribió Özge. Rápidamente, los portales del mundo entero comenzaron a hablar de un posible nuevo romance.

Producciones de fotos. / Foto: @ozgeislife

¿Pero quién es esta mujer que acaparó los flashes junto al ex de Wanda Nara? Özge Atalay no es ninguna improvisada: fue coronada Miss Turquía en 2014 y desde entonces su carrera como modelo e influencer no paró de crecer. Además, es figura habitual en campañas de moda, programas de televisión y alfombras rojas, la oriunda de Estambul se convirtió en una celebridad muy popular en Medio Oriente.

Producciones de fotos. / Foto: @ozgeislife

Con más de un millón de seguidores en Instagram, la modelo suele compartir su rutina, viajes y colaboraciones con marcas top. Aunque suele mantener un perfil bajo cuando se trata de su intimidad, se sabe que está soltera y tiene un hijo de siete años, a quien muestra con frecuencia en sus publicaciones. El detalle de su soltería no tardó en avivar la especulación mediática tras la imagen con Icardi.

Como era de esperarse, el revuelo también llegó a Argentina. Los fans del futbolista no tardaron en descubrir a Atalay y le inundaron los comentarios en turco, inglés y, por supuesto, en español. “La competencia es fuerte, Tatiana. ¡Tené cuidado!”, le puso un usuario haciendo alusión a la China Suárez. Otro fue más directo: “Te vamos a amar desde Argentina. Si te quedás con Mauro, hasta Wanda te va a amar”.