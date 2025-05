La furia de Fernanda Callejón: la actriz explotó contra un movilero y lo insultó sin parar

En medio de un evento familiar como la avant premiere de Lilo & Stitch, María Fernanda Callejón protagonizó un momento tenso con la prensa que no pasó desapercibido. La actriz asistió acompañada de su hija y, aunque el encuentro estaba planteado como una fiesta para grandes y chicos, todo se desbordó cuando un notero le hizo una pregunta fuera de agenda.

“Estoy con mi hija y no quiero hablar de nada. Un poco de respeto, por favor”, soltó Callejón apenas se le acercaron los micrófonos, visiblemente incómoda. Pero la calma duró poco: el periodista Juan Cruz Coscarelli le recordó los rumores en torno a la camioneta que habría comprado y de la cual debe saldar una deuda y la actriz respondió cortante: “Que digan lo que quieran”.

La situación se fue calentando a medida que avanzaban los minutos. Mientras intentaba llegar al ascensor junto a su hija de 9 años, la actriz volvió a pedir privacidad: “Pido por favor que respeten que está mi hija. Yo sé todo lo que se dice, pero mi hija no puede escuchar”. El gesto maternal fue claro, aunque el notero siguió con sus preguntas, esta vez apuntando a los rumores de una posible separación de Fernando Gamboa.

“No quiero que me consultes nada. No quiero hablar de nada”, repitió con firmeza Callejón visiblemente alterada. A los segundos, lanzó una frase que no dejó dudas sobre su fastidio con la cobertura mediática: “No tengo ganas de hablar. ¿Les molesta? Los escándalos los inventan ustedes”.

El conflicto estalló del todo cuando Coscarelli mencionó supuestas “separaciones escandalosas”. Ahí sí, Callejón explotó: “Sos un irrespetuoso de mier... porque está mi hija. ¿Te podés ir, por favor? ¿O querés que llame a la seguridad?”.

Antes de retirarse, la actriz no se guardó nada: “¡Acá hay una niña menor, tarado! ¡Te vas ya! Te dije que no te quería contestar porque estaba mi hija. ¿Cuál es la parte que no entendiste?”. Y, para cerrar con broche de oro, dejó la frase que seguro encabezará varios titulares: “¡Ahora sí pueden poner ‘La furia de María Fernanda Callejón’, imbéciles! Vayan a laburar, manga de sor...”.