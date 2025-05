Bandana en el Avant Premiere de Lilo & Stitch: así se ven a 23 años del estreno de la película original

En el año 2002, Disney estrenó lo que luego sería una de sus películas más icónicas: Lilo & Stitch. A muchísimos años de ese momento, con gran cantidad de merchandising de por medio, el personaje extraterrestre azul ha vuelto a ser el centro de atención de todo el mundo y en Argentina ha sido furor entre los más pequeños y aquellos que lo vieron en la pantalla grande hace 23 años.

Así quedó la banda tras años. / Foto: Prensa

Para ese entonces, Bandana era uno de los grupos más importantes de la música nacional y la rompieron tanto que formaron parte del gran proyecto de Disney siendo parte del soundtrack. Quienes tuvieron la oportunidad de ver hasta los últimos minutos de la película en los cines, pudieron disfrutar de la canción Muero de amor por ti.

La canción interpretada por Lissa Vera, Lowrdez, Valeria Gastaldi y Virginia da Cunha es la versión en español de Can't help falling in love interpretada por Elvis Presley.

Parte del video oficial. / Foto: Captura de pantalla

Esto fue un suceso increíble para los fanáticos de la película como también de la banda conformada por Ivvone, Virginia, Valeria, Lourdes y Lisa. Ahora, a 23 años de ese increíble momento, cuatro de las integrantes de Bandana llegaron al avant premiere del live action de Lilo & Stitch para interpretar la misma canción y dejaron atónitos a todos los que estaban invitados a este evento tan íntimo y particular.

En esta ocasión, el avant premiere se realizó en el shopping DOT Baires de Buenos Aires. Además del show impensado de Bandana en vivo, se transmitió la película en pantalla grande por primera vez en el país. Entre la gran cantidad de invitados, se encontraban: Charlotte Caniggia, Cande Molfese, Sofía Jiménez, Belu Lucius, Flor Otero, Luz Gaggi, Julieta Castro, Barby Silenzi, Julieta Poggio, Vicky Xipolitakis, Silvina Escudero, Flor Torrente, Barby Franco y demás figuras del espectáculo argentino.