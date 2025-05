Nancy Pazos recordó su paso por LAM y destrozó al programa: "Le sacaron foto a la toallita femenina y..."

Luego de que Nancy Pazos se ausentara de A la Barbarossa por la nota de Mariana Brey con Javier Milei, y que se afirmara que Telefe la suspendió por una semana, el pasado lunes 19 de mayo la periodista volvió al programa de Georgina Barbarossa. Pero ahora, la comunicadora es noticia por otro tema.

En un móvil de LAM, Pazos recordó su paso por el ciclo de Ángel de Brito y fue contundente a la hora de opinar sobre la propuesta que se emite por canal América, luego de haber sido parte del importante festejo por los diez años del programa.

La periodista criticó al programa después de haber participado en el festejo de los 10 años del ciclo.

"Siempre digo que fue mi trabajo más tóxico, cuando vos vas a un programa de televisión y las discusiones de la pantalla traspasan a los pasillos", comenzó diciendo Nancy.

Después, la panelista de A la Barbarossa rememoró un mal momento que vivió hace un tiempo: "Un día yo estaba indispuesta y no tenía tampones, entonces una de las chicas me prestó un pañito. Al final no la use porque alguien me consiguió un tampón. Le sacaron foto a la toallita femenina y la mandaron a un medio y dijeron una cosa espantosa. El nivel de infantilismo con el que se me provocaba".

Esto fue lo que dijo Nancy Pazos sobre LAM

"Lo concreto fue eso, pero no fue solo eso. Una panelista terminó twitteando que me iban a sacar la tenencia de mis hijos porque era borracha", dijo muy indignada la comunicadora. "Cuando se me dice mala compañera yo me tengo que cagar de risa", agregó filosa Pazos.

La periodista afirmó que LAM "fue un lugar muy tóxico". Sin embargo, también agradeció al programa: "Fue el lugar que me rescató después de 10 años en donde yo no había tenido pantalla".

"Ángel de Brito me abrió las puertas a los medios nuevamente y en esos 2 años que estuve me siguen preguntando por él", expresó Nancy Pazos. "Le saqué más provecho al programa de lo que el programa me sacó a mí", concluyó diciendo la comunicadora.