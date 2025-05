A Alfredo Casero le consultaron por Ricardo Darín y Julio Chávez y fue letal con uno de ellos: "No lo quiero ni un cara**"

Alfredo Casero estuvo como invitado en Puro Show y, fiel a su estilo, no se guardó nada. Todo comenzó cuando se estaba tratando El Eternauta, la serie protagonizada por Ricardo Darín. Allí, el actor opinó con ironía sobre esta propuesta: "Vi un pedazo de 'El Eternauta'... no me llamó la atención. Me quedo con la historieta".

Cuando le preguntaron a Casero por Darín, el ex Cha Cha Cha expresó: "De Darín voy a hablar bien siempre". No obstante, después salió el nombre de Julio Chávez en aquel diálogo y Alfredo lo defenestró: "No lo quiero ni un cara**"

El artista explicó que su malestar viene desde que compartieron la serie 'Farsantes'. Según él, Chávez afectó directamente el clima laboral. "Estábamos haciendo una novela que era realmente muy buena y fue soportar a un tipo que hizo que Arana se fuera… arruinó mi último trabajo importante en la televisión", contó molesto.

"Traté de acercarme muchas veces, pero el desprecio y la manera que te trata ese tipo... es como si fuera más grande de lo que es", continuó. Y luego, hizo una comparación letal: "No lo veo tan importante como actor. No es un Pompei. Él quiere ser Urdapilleta, pero no son de la misma época".

"Es muy importante para un artista como yo poder empezar y terminar un trabajo bien. No me gustó lo que pasó. Ya habíamos tenido problemas antes... pero su forma de tratar a la gente es muy peyorativa y baja. Por eso no lo quiero", afirmó Alfredo Casero.