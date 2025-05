Tras el polémico momento en OLGA, revelaron un escandaloso dato sobre Lizy Tagliani: "Tengo gente que trabaja en 'La Peña de Morfi' y me cuentan que..."

Hace algunas semanas, Viviana Canosa acusaba a Lizy Tagliani de graves delitos. La situación entre la periodista y la conductora escaló a tal punto que el conflicto ya está judicializado. Y esta semana, la actriz fue noticia de nuevo porque estalló en vivo contra la producción de OLGA. Si bien el canal de streaming editó y borró ese momento de YouTube, el clip ya se había viralizado en las redes sociales.

En distintos programas de televisión se habló sobre este momento. En Puro Show, cuando tocaron el tema, Fernanda Iglesias precisó: "Obviamente cortaron esa parte porque el enojo fue real ¡Y no terminó ahí! En el chat del programa, ella lo siguió maltratando y hay una persona del equipo que se quiere ir, que es Toto Kirzner. Ella continuó hablando de esta situación pero sería con un tono de maltrato, todos se dieron cuenta que no fue un chiste".

La actriz conduce La Peña de Morfi desde el año pasado.

Mientras que, en Viviana en vivo, Canosa expresó contundentemente: "Esta Lizy es la que yo conozco. Eso que veo es lo que yo conozco, no me sorprendió. Siento que es la cara que ella tiene. Yo conozco a este personaje así

Pero fue Débora D'Amato quien reveló un escandaloso dato sobre la presentadora. "Yo no la conozco pero cuando recién escuchaba el 'nena, nene', en un tono hostil, es violento. Tengo gente que trabaja en 'La Peña de Morfi' y me cuentan que a la mayoría de los productores que le llevan café no los saluda. No les dice ni buen día", contó la periodista.

Débora D'Amato fue quien dio la información sobre la presentadora.

Y finalizó diciendo: "Por más que me lo venga a discutir, no voy a mandar en cana a nadie pero tres productores distintos me lo dijeron y les dice 'nena' y 'nene', en un tono despectivo que no les cabe".