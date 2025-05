Lali Espósito tuvo un fuerte cruce con una usuaria de X: "Sos muy corta, tonti y..."

Lali Espósito acaba de lanzar su nuevo álbum de estudio, al que ha llamado NO VAYAS A ATENDER CUANDO EL DEMONIO LLAMA. El disco mezcla pop, rock y electropop, contiene 15 canciones, y en algunas de ellas participan Duki; Dillom y Miranda!.

En el marco de este importante momento en la carrera musical de la cantante, Lali estuvo en un mano a mano con Mario Pergolini hablando sobre este nuevo proyecto y en las redes sociales, los internautas destacaron varios momentos.

La portada del nuevo disco de Lali. Créditos: Instagram Lali.

En X, una usuaria llamada Luli Liberal, subió un fragmento de la entrevista y criticó duramente a la artista.

Este fue el video que compartió Luli Liberal sobre Lali Espósito

"Jajajaja Pergolini la quiso defender a Lali Depósito de que la bardeen por política y la termino hundiendo. 'Te defendieron... Incluso con discos malos, con series malas'", escribió la internauta, tomando las palabras del periodista en aquella nota.

La crítica de Luli Liberal y la letal contestación de la cantante. Créditos: captura de pantalla X @lalioficial.

Pero Lali Espósito no se quedó callada y le respondió de manera contundente a Luli. "Mmmm no... no es lo que dijo exactamente. PERO sos muy corta, tonti y envidiosa, se ve para entender de lo que se habló allí hoy. ¡No pasa nada! ¡Un cálido beso! No vayas a atender cuando el demonio llama, eh, acordate", le contestó la cantante.