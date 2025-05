En medio de la polémica, Lizy Tagliani se reunió de urgencia con Gustavo Yankelevich: qué dijo la conductora

Lizy Tagliani vive días difíciles. Y es que, hace poco más de dos semanas, Viviana Canosa acusó, en Viviana en vivo, a la actriz de graves delitos. Y a esto se le suma una nueva polémica. La conductora de La Peña de Morfi se mostró muy enojada con la producción de OLGA y el video se volvió viral en las redes sociales.

En medio de esta situación, el pasado primero de mayo, un móvil de Puro Show encontró a la presentadora en una reunión de urgencia con Gustavo Yankelevich. El encuentro fue en un café de Barrio Norte.

Puro Show fue a buscar la palabra de la conductora.

Matías Vázquez, conductor del programa emitido por Eltrece, contó: "Lizy Tagliani tuvo una reunión de urgencia con Yankelevich, el hombre televisión. Esto habla del futuro de Lizy, que puede ser para bien o para mal. Fue un encuentro para analizar el futuro de una Lizy que hoy está en el ojo de la tormenta".

"Recordemos que Yankelevich es su representante y fue la persona que le dijo ‘vos tenés que tener tu programa’, y finalmente lo logró. Él le negoció el contrato para que pueda ser la conductora de La Peña de Morfi", añadió Pampito.

Esto fue lo que mostraron en Puro Show sobre Lizy Tagliani

Walle Leiva, cronista del ciclo, interceptó a Yankelevich, que pidió no salir en cámara, y a Lizy que aseguró que la charla se dio entorno "al trabajo". "Todo trabajo, gracias a Dios y por suerte", expresó la conductora, y sumó que "no tiene nada más que decir porque no encuentra palabras ya para hablar".

"Con todos mis amigos me encuentro", justificó Lizy Tagliani y dijo que "va a seguir con todos sus trabajos". "Yo estoy muy feliz, y los chicos están muy felices y nos llevamos bárbaro. No sé si ustedes hablaron con ellos, pero nos llevamos bárbaro", aseguró la presentadora.