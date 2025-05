¡Rompió el silencio! Ricardo Darín reveló qué sucedió con Julio Chávez tras el fuerte cruce que tuvieron: qué se dijeron en privado

Hace algunas semanas, Ricardo Darín y Julio Chávez eran noticia por un desencuentro público. Y ahora, uno de los protagonistas de esta historia contó cómo terminó todo entre ellos.

Darín fue entrevistado por Catalina Dlugi para Agarrate Catalina, de La Once Diez, y la periodista le consultó al actor si Chávez se comunicó con él por este tema y allí Ricardo reveló la comunicación que tuvieron.

"Se terminó. Tuvimos un cruce de chats en donde los dos recordamos nuestra inconexión, hubo un mutuo pedido de disculpas -si se puede decir de esta forma- y todo quedó bien, perfecto", reveló el protagonista de El Eternauta.

"En realidad, no hubo ningún problema. Las cosas están motorizadas, vos sabes eso mejor que yo. Cuando se fogonea algo, después uno tiene que salir a poner el cuerpo y si no lo ponés es peor porque dicen 'está agrandado'", aclaró el artista.

"Se agarraron de una cosa que yo dije hace años que no tenía ninguna relación con él, ninguna relación con respecto a las transformaciones físicas para un trabajo. Se agarraron de eso como si yo lo hubiera dicho por él y te aseguro que no tenía nada que ver porque yo no sabía lo que iba a hacer", explicó Ricardo Darín.

"Es un gran actor, una excelente persona y nunca tuve ningún problema con él y no lo voy a tener ahora porque se le ocurra a un medio", finalizó diciendo el actor.