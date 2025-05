El exitoso conductor de canal América que estalló contra Fabiola Yañez y la insultó en vivo

Instalada desde hace más de un año Madrid, España, Fabiola Yañez se refirió en una entrevista íntima al escandaloso episodio de su fiesta de cumpleaños en plena pandemia, y desde la panatalla de canal América, el conductor Ángel de Brito estalló de furia y le propinó un insulto a la exprimera dama.

En diálogo con Majo Martino para Infobae, Fabiola Yañez fue interpelada por la falta de un pedido de disculpas a los argentinos que no pudieron despedir a sus seres queridos durante las restricciones impuestas por la pandemia. A esta inquietud de la periodista, la expareja de Alberto Fernández respondió en señal de mea culpa: "Sí, yo la verdad es que todavía siento eso. Fue una falta, fue una falta muy grande. Es algo de lo que me arrepiento mucho. Fue un error muy grande. Realmente le quiero pedir disculpas a todo el mundo que no se pudo despedir a sus familiares o por haber estado tanto tiempo en una cuarentena tan larga y sufriendo tantas cosas. Yo me arrepiento, fui parte de eso. No fui quien lo planeó, pero fui parte".

Fabiola Yañez, otra vez en el ojo de la polémica

Luego, siguiendo sobre el mismo tema Yañez amplió: "Yo soy responsable, yo estuve ahí. Creo que todos los que estuvimos ahí tenemos un poco de responsabilidad. No soy una persona que se arrepiente de las cosas pero si tuviera que arrepentirme de algo en la vida, sería eso, obviamente".

Además, Fabiola Yañez comentó que las cenas en Olivos durante la pandemia eran habituales, ya que toda la plana de ministros se reunían en la residencia presidencial de manera diaria con Alberto Fernández. Y este fue el comentario que colmó la peciencia de Ángel de Brito, quien desde canal América arremetió en tajantes términos contra la exprimera dama.

Ángel de Brito fulminó a Fabiola Yañez

"Qué caradura Fabiola Yañez que sos, la verdad... Ya sabemos lo que fue ella, y lo que fue Alberto, pero sigue metiendo gente porque dice 'todos los días habia cenas cono ministros'. Era normal que se junten a comer en plena pandemia cuando se moría la gente, y la gente que no pudo ir a despedir a sus familiarres muertos. Esta bolu* sigue riéndosenos de todos en la cara", apuntó el exitoso de conductor de canal América sin poder evitar el insulto contra Fabiola Yañez.