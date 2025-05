La famosa argentina que se convirtió a una religión y generó repudio con un mensaje controversial

La actriz en cuestión, decidió dejar la actuación y las cámaras atrás para abocarse a la religión. Si bien la mujer se la reconoce desde hace tiempo una activista y defensora del derecho de los animales, en el último tiempo se ha mostrado más comprometida no solo con esta causa, sino también descubriendo un nuevo camino espiritual.

Liz Solari se inició en el camino de la espiritualidad hace casi 20 años, luego de atravesar diferentes crisis, la famosa actriz reveló que encontró la creencia a la cual aferrarse: "Tuve la bendición de encontrar a mi maestra espiritual, Cher Chevalier, mística y vidente moderna británica quien me guió en medio de un proceso de apertura de mis dones psíquicos luego de vivir una profunda crisis".

Liz Solari, exmodelo y actriz argentina. Créditos: Archivo MDZ

La actriz decidió cambiar radicalmente su forma de vivir, a tal punto que accionó a "despojarse" de su pelo y vestimentas que acostumbraba a usar. Hoy, profesa el Evangelio de los Doce Santos, un enfoque religioso no canónico que se enfatiza en la compasión, no violencia, el vegetarianismo y reencarnación.

Liz Solari se dedica a brindar charlas, retiros espirituales, enseñanzas sobre la meditación. La exmodelo representa la campaña Por qué vegan, que busca concientizar sobre los animales como seres sintientes.

En los últimos días, su nombre volvió a mencionarse, ya que para muchos, sus mensajes se vuelven controversiales a partir de ciertas creencias y enfoques. En uno de sus videos más recientes, habla sobre cierto mandato divino del consumo de carne.

"Jesús condena el maltrato animal. 'Por lo tanto, digo a todos los que desean ser mis discípulos que alejen sus manos de los derramamientos de sangre y no permitan que la carne entre en sus bocas. Porque Dios, que es justo y generoso, ordenó que el hombre viva solo de los frutos y las semillas de la tierra..." expresó la famosa en su reflexión cotidiana.

Muchos fueron los comentarios expresando repudio y descontento: "No es real, Jesús comía pescado...", "¿Secta?", "Esto no termina bien", "¿Por qué confunden maltrato con matar para comer?", "Ser mis discípulos. Too much".