Una de las series más aclamadas en los últimos años se puede disfrutar en Paramount+

Hay series que han pasado a la historia y que, claramente, hay que darles una oportunidad en algún momento de nuestras vidas. Breaking Bad; Lost; The Walking Dead; The Office son algunos ejemplos. Pero en esta oportunidad vamos a hablar de El cuento de la criada (The Handmaid's Tale, título original).

Estrenada en 2017, esta propuesta de Bruce Miller fue incluida en el puesto número 25 y puesto número 38 de las listas de las mejores series del siglo XXI por The Guardian y BBC. Actualmente, se puede ver en Paramount+. La serie es una adaptación de la novela homónima de Margaret Atwood.

El cuento de la criada es una de las mejores series de los últimos años. Créditos: IMDB.

El cuento de la criada cuenta con seis temporadas que contienen diez episodios cada una de ellas. Cabe destacar que la sexta temporada vio la luz el pasado 8 de abril y continúa en emisión. El último capítulo saldrá el próximo 27 de mayo.

Mirá el tráiler de El cuento de la criada

"Para enfrentarse a una tasa de natalidad en declive, un régimen fundamentalista ha empezado a tratar a las mujeres como propiedades. Como una de las pocas mujeres fértiles que quedan, Defred es una criada, una más de la casta de mujeres forzadas a una servidumbre sexual para intentar repoblar el mundo", cuenta la sinopsis de la propuesta.

Quienes forman parte del elenco de la serie son: Elisabeth Moss; Joseph Fiennes; Yvonne Strahovski; Alexis Bledel; Madeline Brewer; Ann Dowd; O. T. Fagbenle; Max Minghella; Samira Wiley; Amanda Brugel; Bradley Whitford; Sam Jaeger; y Ever Carradine.