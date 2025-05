La palabra demoledora de una de las panelistas de El Trece tras el escándalo con una periodista de Mujeres Argentinas

El clima de tensión que se vivió en Mujeres Argentinas tras la entrevista con Jorge Macri no pasó desapercibido, y Silvia Fernández Barrio decidió compartir su perspectiva sobre los desafíos que enfrenta el programa de El Trece. La panelista también se refirió a la relación entre Belén Ludueña y Amalia Guiñazú, marcada por roces recientes.

Durante su participación en Intrusos (América TV), Silvia Fernández abordó el escándalo que rodea al ciclo con una metáfora contundente: “Tenemos una piedra en el zapato y lo tenemos que resolver”. Sin mencionar nombres directamente, dejó en claro que la falta de compañerismo es un problema latente, tensando así la relación con su compañera de Mujeres Argentinas.

Al profundizar en el conflicto, señaló que, si bien considera a Guiñazú una buena persona, cree que su transición de conductora a panelista no ha sido fácil. “Creo que es buena persona, pero lo que creo es que Ama tiene su programa y conduce el noticiero, y no logra acostumbrarse a ser panelista”, afirmó. Fernández también aclaró que no aspira a reemplazar a María Belén Ludueña, distanciandose de posibles ambiciones dentro del equipo.

Las tajantes declaraciones de Silvia Fernández Barrio luego del conflicto en Mujeres Argentinas

La comunicadora explicó que, al venir de un rol de conducción, adaptarse a un panel requiere un cambio de actitud. “Cuando vos venís de la conducción, entrar y ser parte de un panel es diferente, porque en la conducción vos sos el dueño de todo”, reflexionó. En su opinión, Guiñazú no estaría reconociendo adecuadamente el lugar de Ludueña al frente del programa.

Sobre el llanto de la conductora durante la emisión de este miércoles, Fernández destacó la importancia de la armonía en el equipo del programa de El Trece. “Lo más lindo que te pasa en un programa es cuando todos se llevan bien, que no es fácil”, admitió. Y aunque reconoció la pasión de Guiñazú, dejó en claro que la convivencia laboral exige más empatía.