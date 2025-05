"Hablamos por acá": la sugerente publicación de Wanda Nara que despertó curiosidad en las redes

Wanda Nara vuelve a ser tendencia, y es que la empresaria encuentra las formas para no pasar desapercibida y esta vez, lo hizo a su manera. La Bad Bitch dejó sus intenciones a la vista y publicó una imagen con una sugerente invitación. ¿De qué se trata?

La mujer es centro de constantes críticas y círculos viciosos, llámese en el amor o en la vida, Nara está en búsqueda del hombre que cumpla con sus puntillosos requisitos, ya que ella asegura "tener mucho para dar".

Luego de autoregalarse fotos, y presenciar lo que fuera "la entrevista del año" de la mano de la China Suárez, la mujer no se queda atrás con ciertas propuestas. Ya que se encuentra disponible a nivel emocional, romántico y sentimental.

Su Instagram fue testigo de una sugerente foto de Wanda acostada boca abajo en su gigantesca cama, con un conjunto deportivo color azul y un enlace que titula "¿Hablamos por acá?". Dicha publicación redirecciona a OnlyFans, plataforma conocida por promocionar contenido para adultos.

El perfil de la Bad Bitch en OnlyFans. Créditos: Captura / OnlyFans

"Hola... no soy Wanda, acá aoy la BADBITCH y punto. Aprovechá que si me cierran IG, ME ACTIVO más que nunca", narra la cantante desde su fogozo perfil. Dicha descripción data desde inicios de abril, luego de que la Justicia advirtiera el cierre de sus redes como medida cautelar mientras se buscaba la revinculación de Mauro Icardi y sus hijas.

Es de público conocimiento que Wanda Nara no se encuentra en su mejor momento. En julio de 2024 se separó de quien fuera su esposo 10 años, Mauro Icardi; estuvo en pareja con L-Gante, vínculo potente y fugaz, se la asoció a ciertos hombres del mundo de la farándula. Sin embargo, hace tan solo unos días, la mujer fue reprendida por su mamá.

"El fin de semana hubo un llamado desde Europa. La señora Nora Colosimo llamó a su hija y le dijo: 'Cortala con este flaco porque te hace sufrir'. Entonces ya se metió Nora, estuvo muy mal Wanda", dijo contundente Belén Ludueña en Mujeres Argentinas.