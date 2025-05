Apareció una expareja de Diego Brancatelli y reveló un dato sobre el periodista que sorprendió a todos: "Descubrí que..."

En medio del escándalo que hay por el supuesto romance oculto de Diego Brancatelli y Luciana Elbusto, el pasado martes en LAM, Ángel de Brito logró comunicarse con Verónica Franco, expareja del periodista. La figura de Crónica TV contó cómo fue su relación con Brancatelli, pero en ese relato, reveló algo que sorprendió a todos.

"Yo empecé mi relación con Brancatelli en agosto de 2006 y duró hasta el 2012, aproximadamente. Comenzamos una relación, siete meses de novios y nos fuimos a convivir. Él se vino a vivir a mi departamento en el que yo vivía y alquilaba en Pilar. Luego, nos mudamos a Capital por cuestiones laborales", comenzó contando Franco.

Verónica Franco fue pareja por seis años del periodista. Créditos: Instagram Verofrancook_.

Allí, el conductor le consultó "cómo fue esa convivencia". "La relación fue buena mientras duró. Obviamente, cuando uno elige para estar con una persona lo elige por algo, siempre por cosas buenas. Después, cuando pasa el tiempo, te vas dando cuenta. Pero fue lindo mientras duró, salvo el último año cuando yo empecé a sospechar de que él ya estaba comenzando otra relación. De hecho fui atando cabos y bueno, ahí descubrí que estaba con Cecilia (Cecilia Insinga)", confesó Verónica.

"O sea, ¿él te engañó con Cecilia?", quiso corroborar Ángel. "Sí", respondió la periodista. Luego, De Brito le preguntó cómo se enteró de aquella infidelidad.

Esto fue lo que dijo Verónica Franco en LAM sobre Diego Brancatelli

"Yo me entero de la forma más tonta, porque el que es infiel creo que hasta mete la pata. Yo me empiezo a dar cuenta y sospechar cuando leía tweets, por ejemplo de él, que de manera pública, cuando se iba de viaje o a algún lugar, arrobaba a Cecilia. Yo no entendía porqué arrobaba a Cecilia para mostrarle un lugar donde él estaba. En ese momento, me empecé a dar cuenta que no era Cecilia, su actual mujer, del círculo de compañeras de trabajo de él", expresó la expareja de Diego Brancatelli.

"Bueno, coincide con lo que contó Yanina recién, que él arrobaba a Luciana en historias de las fiestas que hacían", sumó Pepe Ochoa. "Bueno, chicos, es reincidente, repite patrones. El que es infiel, es infiel, no vueltas que darle. Hace exactamente lo mismo", opinó filosa Verónica.