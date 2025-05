La drástica decisión que tomó Nancy Pazos con A la Barbarossa por la entrevista que Mariana Brey le hizo a Javier Milei

Hace pocos días, se conoció que Mariana Brey iba a entrevistar a Javier Milei para A la Barbarossa, luego de que se rumoreara que estaba comenzando un romance entre ellos. Finalmente, este lunes se compartió la nota que le hizo la periodista al Presidente de la Nación.

Pero fue por esta razón que Nancy Pazos tomó una drástica decisión con el programa del que es parte como panelista.

Así fue la entrevista de Mariana Brey con Javier Milei para A la Barbarossa

Según contó Alejandro Castelo, la comunicadora se ausentó de la emisión de este lunes por esta entrevista. "Nancy Pazos no quiso a asistir al programa de Georgina por la nota de Mariana Brey con el Presidente", informó el cronista.

Luego de brindar este detalle, Santiago Sposato añadió una nueva información al respecto.

La periodista se ausentó del ciclo por la nota al Presidente de la Nación Argentina. Créditos: captura de pantalla X @S_Sposato.

"Agrego algo a esta información de @AleCastelo1: Pazos dijo: 'No voy porque la entrevista me parece vomitiva'. La producción le dijo que entonces no fuera en toda la semana", comentó el movilero en la red social.