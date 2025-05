Wanda Nara no se quedó atrás y presumió un detalle que la acerca a un futbolista: lirios que la hacen delirar

La Bad Bitch se encuentra en búsqueda del hombre de sus sueños. Así lo dejó en claro en su puntillosa lista de 30 requisitos para salir con ella. Mientras su exmarido se encuentra enredado en los lazos de Eugenia "la China" Suárez, y su exnovio fue expuesto junto a una voluminosa rubia en el boliche, era de extrañar que no se la viera a Wanda Nara con sus artimañas en redes sociales.

¡Que no extrañe!, porque la empresaria volvió a aparecer en escena. La cantante reveló un gran detalle en su cuenta de Instagram que desató dudas, controversias y sospechas, sobre todo porque el nuevo protagonista de esta historia había negado su vínculo con Nara.

Daniel Guzmán Miranda, el jugador mexicano de 32 años, visitó Argentina hace una semana para disfrutar del fútbol nacional y sus amigos. Múltiples veces fue consultado por su relación con Wanda, a lo que respondió que no solo no la conocía en persona, sino que no era su intención visitarla por sus pagos en el Chateau.

Daniel Guzmán Miranda, el futbolista que cautiva el corazón de la empresaria. Créditos: Archivo MDZ

Pese a sus declaraciones, las señales se demostraron, y a los días el futbolista se evidenció con un termo de la marca de Wanda Nara, algo que no pasó desapercibido en el chimento argentino. En su paso por el país, quienes siguen esta historia de amor y venganza, no perdieron de vista los pasos de Guzmán.

Hace tan solo unas horas, Wanda Nara publicó en sus historias de Instagram, una enigmática foto en donde se aprecian unos lirios rosas (color favorito de la mujer). En el pie de la foto, se visualizan unos emojies: un corazón flechado y un monito avergonzado. Pero eso no es todo, la imagen fue compartida en la cuenta de nada más y nada menos que Daniel Guzmán.

El ida y vuelta de Nara y Guzmán. Créditos: Instagram / @danielguzmanjr

Inmediatamente, los comentarios se salieron de control: "Lo bueno es que la facilona es la otra, ni 48hs le guardó de luto al keloke", "No puede caer ahí Wanda", "Bastante rápida", "Ella no puede ser menos que nadie". ¿Será que el futbolista y la mediática se conocieron las caras?, ¿O es un simple gesto de amistad como sostiene el jugador?