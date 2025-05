Luciana Elbusto rompió el silencio sobre Diego Brancatelli y fue contundente: "Nos fuimos conociendo más..."

Luciana Elbusto es el nombre que resuena desde hace una semana, luego de que un usuario de X filtrara supuestos chats en donde Diego Brancatelli y la periodista mantenían conversaciones de alto voltaje. Fue cuestión de horas para que la noticia hiciera eco en los diversos portales y medios, ambos periodistas se ven rodeados de un inmenso escándalo que en vez de aclarar, oscurece.

Recientemente, Elbusto fue interceptada por el móvil de Infama (América TV), y de nuevo, fue consultada por el affaire al que se la vincula. Salió a la luz un segundo llamado de parte de Cecilia Insinga y Luciana, al ser consultada por ello, respondió: "Existió, hubo una conversación, pero nunca voy a decir lo que fue la charla", algo que desató dudas en la mesa por la falta de contundencia de la pregunta.

Luciana Elbusto junto a Diego Brancatelli. Créditos: Archivo MDZ

Se le preguntó si la conversación fue amable o tensa: "Dentro de todo lo que está pasando, no fue cómoda". Luego, fue Pamela David quien le dijo a la periodista si veía a Brancatelli como hombre, a lo que respondió que "no sabía".

Acto seguido, la tercera en discordia contó como fue que conoció al periodista de Argenzuela: "Nos conocimos en Desayuno Americano porque coincidimos, no me caía bien porque no lo conocía. Después coincidimos en lo de Mauro Viale, de tanto hablar dije 'no es mal pibe', lo prejuzgué y empezamos a tener trato, nos fuimos conociendo más, hicimos cosas juntos".

Para finalizar, se le insistió en que diera más información, pero Elbusto fue contundente al respecto: "Desmentí todo desde el primer momento", y dio a entender que por más que siguiera desmintiendo la información, seguirían con la noticia.